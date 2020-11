Basket, Calendario Serie B 2020-2021 – Le partite della Viola Reggio Calabria: esordio casalingo contro Catanzaro

20 Novembre 2020 20:43

Basket, calendario Serie B 2020-2021: tutte le partite della Pallacanestro Viola Reggio Calabria, è subito derby contro Catanzaro

Basket Calendario Serie B 2020-2021: le partite della Viola Reggio Calabria – La stagione 2020-2021 della Serie B di basket è pronta ad iniziare, questa volta, si spera, per davvero. Dopo un iniziale rinvio dovuto all’aggravarsi della situazione sanitaria in Italia, che ha richiesto anche una modifica al forma con un 8 gironi da 8 squadre ciascuno al posto dei canonici 4 da 16, il prossimo weekend vedrà le squadre di B scendere finalmente in campo. Fra di esse ci sarà anche la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, impegnata all’esordio nel derby contro Catanzaro domenica 29 novembre. Nella nostra gallery tutte le partite dei gironi d’andata e di ritorno.