Tutti pazzi per il basket: col Black Friday è facilissimo trovare il regalo perfetto per gli appassionati della palla a spicchi

27 Novembre 2020 16:38

Voi o i vostri amici o parenti sentite la mancanza della pallacanestro? Col Black Friday di Amazon tantissimi prodotti a prezzi scontati per tutti gli appassionati di basket

Con l’emergenza coronavirus tantissimi appassionati di sport sono stati costretti ad adeguarsi e ‘reinventarsi’. Strutture e palestre chiuse non permettono di allenarsi come si vorrebbe, ma quando fantasia e forza di volontà non mancano nulla è impossibile. E’ possibile svolgere attività sportiva individuale all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale, in qualsiasi Regione italiana, che sia zona rossa, arancione o gialla, ma sono tantissimi coloro che sentono la mancanza del rumore delle scarpe sul parquet, della palla da basket che rimbalza, dello ‘sdeng’ del canestro.

Tantissimi sono gli appassionati della palla a spicchi che da tempo non si allenano come desidererebbero, per non parlare delle amate partitelle, dei 3 vs 3, o anche semplicemente 1 vs 1. A tutto però c’è rimedio: seppur consapevoli che niente regalerà quelle bellissime sensazioni che solo il campo da gioco dà, se non la riapertura delle strutture e la possibilità di poter tornare a giocare con compagni di squadra e rivali, di seguito proponiamo le super offerte del Black Friday di Amazon, che terminer tra poche ore.

Dai canestri per i più piccoli, da attaccare alla porta della camera, con i quali anche i più grandi amano giocare, ai canestri da montare in giardino o in cortile. Non mancano poi offerte sull’abbigliamento. Tante le proposte di Amazon, ideali per un regalo di Natale perfetto per tutti gli appassionati della palla a spicchi.

Per i bambini:

Abbigliamento:

Videogiochi:

Canestri e palle: