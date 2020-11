Barcellona, Van Basten sforna critiche: “Messi e Griezmann sembrano due pasticcieri!”

24 Novembre 2020 19:12

Marco Van Basten sforna critiche amare nei confronti del Barcellona: Messi e Griezmann “giocano come se fossero due pasticcieri”

Marco Van Basten non è il tipo che trovi giornalmente al centro delle prime pagine sportive per le sue dichiarazioni, anzi è un uomo di poche parole, ma quando decide di commentare qualcosa il suo giudizio è netto e senza peli sulla lingua. Ai microfoni di ‘AS’ l’ex calciatore olandese, ammirato in Italia con la maglia del Milan, ha commentato la situazione attuale del Barcellona che vede Messi e Griezmann, le stelle della squadra, sottotono nonchè in un certo conflitto fra loro. ‘Il cigno di Utrecht’ ha dichiarato: “Messi sta giocando semplicemente male. Lui e Griezmann giocano come se fossero due pasticcieri. Senza dubbio gli darà fastidio che si stia giocando senza pubblico. Messi non è contento con la situazione al Barcellona e con quel che succede da quelle parti, ora ci mancava solo questa storia con Griezmann. È un accumulo di tante cose, non stiamo vedendo il Messi che conosciamo“.