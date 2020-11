6 Novembre 2020 17:31

Coronavirus, iniziativa tamponi rapidi per gli studenti delle scuole superiori di Barcellona. Ma anche per i loro familiari, il personale docente e Ata

L’assessore in carica, di Barcellona Pozzo di Gotto, Viviana Dottore, con delega alla Pubblica istruzione, ricorda che domani sabato 7 novembre dalle ore 8:00 alle 20:00 e domenica dalle 8:00 alle 13:00 verrarrano effettuati i tamponi rapidi per determinare la presenza del Covid-19 a tutti gli studenti, ai loro nuclei familiari ed al corpo docente e non docente delle scuole superiori di Barcellona che volontariamente si potranno recare presso il Palalberti.

Si tratta della prima iniziativa su “target” popolazione scolastica coordinata con il sindaco della città del Longano, il referente dell’Asp territoriale e i dirigenti scolastici, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani. Preziosa è stata l’interlocuzione dell’Amministrazione Comunale con l’Anci e il referente per l’emergenza dell’Asp di Messina, Carmelo Crisicelli. L’esecuzione di tamponi in modalità drive-in, potrà consentire alle autorità sanitarie un valido tracciamento dell’andamento del virus negli istituti superiori cittadini. Con il supporto dell’Assessorato Regionale alla Salute, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione il palazzetto dello Sport adeguamdolo alle esigenze del personale sanitario che effettuerà i tamponi “rapidi”. L’iniziativa vedrà anche impegnato il Corpo di Polizia Municipale, la Protezione Civile e la Croce Rossa sul fronte logistico e della vigilanza.