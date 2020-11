30 Novembre 2020 17:44

Mario Balotelli possibile vittima di uno scherzo o di un hackeraggio: nelle storie Instagram appare il suo numero di telefono

Mario Balotelli nuovamente al centro delle cronache per questioni extra sportive. Attualmente svincolato, dopo l’ultima stagione passata al Brescia con poche luci e tantissime ombre, l’attaccante nato a Palermo è apparso più in tv e sui social che in campo. A proposito di social, nelle su storie Instagram è apparso un messaggio contenente il numero di telefono di ‘Supermario’, con l’invito a chiamarlo. Un post davvero particolare, frutto forse di uno scherzo o di un possibile hackeraggio?