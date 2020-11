Elezioni Comunali Sardegna 2020: lo spoglio in diretta con tutti i risultati dei ballottaggi a Nuoro, Quartu Sant’Elena e Porto Torres [LIVE]

9 Novembre 2020 16:04

Elezioni Comunali Sardegna 2020, urne chiuse: ballottaggio a Nuoro, Quartu Sant’Elena e Porto Torres. Lo spoglio in diretta live

Elezioni Comunali Sardegna- Urne chiuse a Nuoro, Porto Torres e Quartu Sant’Elena per i ballottaggi per la scelta del sindaco. A Nuoro sfida tra l’uscente Andrea Soddu e Pietro Sanna. A Quartu Sant’Elena sono in corsa Christian Stevelli e Graziano Milia. A Porto Torres i contendenti sono Alessandro Pantaleo e Massimo Mulas. StrettoWeb segue in diretta lo scrutinio delle schede.

Elezioni Comunali Sardegna 2020, i ballottaggi: a Nuoro in vantaggio Andrea Soddu

Al ballottaggio a Nuoro, dopo 4 sezioni scrutinate su 45 è in vantaggio il sindaco uscente Andrea Soddu rispetto allo sfidante Pietro Sanna.

Elezioni Comunali Sardegna 2020, i ballottaggi: a Quartu Sant’Elena in vantaggio Milia

Al ballottaggio a Quartu Sant’Elena, dopo 3 sezioni scrutinate su 66 è in vantaggio Graziano Milia su Christian Stevelli.

Elezioni Comunali Sardegna 2020, l’affluenza definitiva dei ballottaggi alle 15

Urne chiuse a Nuoro, Porto Torres e Quartu Sant’Elena per i ballottaggi per la scelta del sindaco in Sardegna. A Nuoro ha votato il 43,38%, a Porto Torres il 46,34%, a Quartu il 41,27%.