7 Novembre 2020 22:25

La ballerina calabrese Antonella Ciappetta si esibirà a “Ballando con le stelle”, la nota trasmissione presentata da Milly Carlucci

Grande soddisfazione per la nota ballerina di Rende, Antonella Ciappetta, la quale, questa sera, si esibirà a “Ballando con le Stelle”, la trasmissione di Rai 1 presentata da Milly Carlucci. L’artista sfiderà in un torneo altri ballerini presentando una coreografia di repertorio neoclassico. Si può votare per Antonella cliccando sul cuore o sul like di Instagram e facebook. L’esito della sfida determinerà il vincitore del torneo.