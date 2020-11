“Avviso ai naviganti”: secondo appuntamento con il Circolo Culturale “L’Agorà” a Reggio Calabria

9 Novembre 2020 09:54

Reggio Calabria: “Avviso ai naviganti” è il titolo di un progetto informativo, tradotto in video, recanti comunicati, notizie e momenti di riflessione a cura del Circolo Culturale “L’Agorà”

“Avviso ai naviganti” è il titolo di un progetto informativo, tradotto in video, recanti comunicati, notizie e momenti di riflessione a cura del Circolo Culturale “L’Agorà”. Tale nuovo percorso divulgativo trasformerà in immagini in movimento, video, gli argomenti trattati dal sodalizio culturale reggino, riprendendo così in modo dinamico le attività e le proposte del Circolo Culturale “L’Agorà”. Tale nuova applicazione sarà presente sulle varie piattaforme dei social network. Il secondo appuntamento ha come tema “Il mistero della statua dimenticata”.