Avimecc Volley Modica, colpo esterno sul campo di Tuscania: vittoria per 1-3

23 Novembre 2020 14:10

L’Avimecc Volley Modica vince sul campo di Tuscania per 1-3: il racconto del match e il tabellino

Una vittoria voluta, cercata con tutto l’entusiasmo e la voglia di dimostrare di esserci e di non aver perso dimestichezza con il campo. Dopo lunghe settimane trascorse in palestra, senza poter scendere in campo per cause di forza maggiore, l’Avimecc Volley Modica torna a vincere e a convincere sul campo di Tuscania.

Vittoria esterna conquistata con un convincente 1-3, dimostrazione di quanto questa squadra sia in crescita e del momento di forma che sta attraversando, grazie all’unione del gruppo e alla sapiente guida tecnica di Giuseppe Bua.

Nel primo set è sempre quello in cui le due formazioni si studiano, iniziano a riscaldare i motori, e di conseguenza è anche il set più equilibrato. Una lotta che porta Martinez e compagni a gestire un costante vantaggio, ma che non da certezze sull’inerzia della gara. Il finale segna un 23-25 che regala morale e voglia ai ragazzi di Modica.

Morale che risulta fondamentale anche nel secondo set, questa volta la gara ha distanze molto più marcate con la squadra capitanata da Calogero Tulone che prende il largo e approfitta del momento di confusione attraversato dalla squadra di Tuscania. Il 2-0 nel computo dei set arriva con un sonoro 11-25, il set più schiacciante dell’intera sfida.

Il terzo set potrebbe essere quello della chiusura definitiva, ma l’orgoglio della squadra di casa inizia a farsi sentire, complice anche un pò di rilassatezza da parte di Chillemi e compagni che sentono la vittoria in tasca. Il punteggio finale registra 25-18 con Bua che non vuole assolutamente rischiare di perdere i tre punti alla portata dei suoi ragazzi e li sprona a dare il massimo in uno sprint finale.

Risposta positiva da parte dei suoi ragazzi che nel quarto set danno il massimo in campo, di fronte ad un avversario motivato e voglioso di portare a casa un’impresa che al secondo set sembrava impossibile. La qualità di Gradi è da ammirare, ma questo non basta per riagganciare Modica. Il finale è di 21-25, con un’esplosione di gioia degli ospiti che portano a casa 3 punti importantissimi per classifica e morale.

Maury’s Com Cavi Tuscania Avimecc Modica 1-3

Parziali: 23-25, 11-25, 25-18, 21-25

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna, Marsili 2, De Paola 8, Gradi 21, Boswinkel 6, Catinelli Guglielminetti, Skoudis 6, Coffi 10, Ceccobello 6, Pace (L), n.e. Menichetti, Ragoni. All. Paolo Tofoli.

Avimecc Modica: Tulone 4, Raso 7, Battaglia 1, Martinez 17, Chillemi 12, Busch 18, Imbesi, Garofolo 7, Nastasi (L1), n.e. Dormiente (L2), Cuti, Dumitrache, Bonsignore. All. Peppe Bua.

Arbitri: Luca Grassia e Fabio Toni.