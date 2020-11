Avimecc Volley Modica sfida Gestioni&Soluzioni Sabaudia, le parole dell’ex della sfida Garofolo

12 Novembre 2020 13:28

Le parole di Fabrizio Garofolo, ex giocatore del Gestioni&Soluzioni Sabaudia, prossima avversaria dell’Avimecc Volley Modica

Tempo di tornare in campo per l’Avimecc Volley Modica, si spera. Nelle ultime due giornate, infatti, la squadra di Giuseppe Bua è stata fermata all’ultimo minuto dalla federazione a causa dell’esito positivo di alcuni tamponi delle squadre avversarie.

La formazione modicana ospiterà, al Palarizza, per quella che doveva essere la seconda consecutiva in casa, la Gestioni&Soluzioni Sabaudia, altra formazione che non è scesa in campo nelle ultime due giornate sempre a causa di positività nelle formazioni avversarie. Una gara tosta tra due formazioni che sentono il bisogno di vivere domeniche di grande sport.

Lo sa bene Fabrizio Garofolo, ex della gara, oggi tra le fila della squadra di casa, che spiega come si vive questa vigilia in casa biancazzurra: “Stiamo molto bene sia fisicamente che mentalmente, siamo carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo. Per me ha un significato anche più grande visto il mio passato, sono certo che ci faremo trovare pronti”.

Sulla gara contro i suoi ex compagni: “Cerco di non pensarci, l’agonismo che c’è deve trasformarsi in carica. Troverò dall’altra parte il mister, il capitano e alcuni dirigenti, ci siamo già sentiti in settimana e non vediamo l’ora di rivederci, ovviamente con la speranza che i tamponi diano gli esiti sperati e possiamo giocare”.

Infine sulla gara di domenica fa sapere: “Ho già parlato con il mister, dobbiamo ancora conoscerli meglio ma qualcosa ci siamo preparati. Mi aspetto una gara tosta, loro hanno cambiato giocatori e hanno un opposto che è molto forte. Quest’anno il campionato è abbastanza equilibrato, quindi penso che giocheremo alla pari”.