4 Novembre 2020 13:06

Nella giornata di oggi saranno effettuati interventi anche sulla pavimentazione dell’uscita di Villafranca

Nell’ambito della programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pavimentazione dell’intero tratto autostradale A20 Messina Palermo, i tecnici incaricati dal Consorzio Autostrade Siciliane sono oggi impegnati nel ripristino delle condizioni ottimali della rampa in uscita dello svincolo di Villafranca Tirrena. È pertanto interdetto al transito lo svincolo per i veicoli provenienti da Messina sino alle ore 20.00.