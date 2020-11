Automobilismo, scuderia RO racing: i portacolori Tribuzio e Stracqualursi al via del Rally di Como

6 Novembre 2020 16:28

Questa sera la prima speciale in programma

Iniziata ufficialmente con lo shake down la partecipazione di Carmine Tribuzio e Gianni Stracqualursi al Rally di Como, finale nazionale della Coppa rally di zona. I due portacolori della scuderia RO racing sono al via in terra lariana con una Skoda Fabia R5. Questa sera la prima speciale in programma. Ecco di seguito il comunicato stampa della scuderia RO racing: “Iniziata con lo shake down l’avventura di Carmine Tribuzio e Gianni Stracqualursi al Rally di Como, finale nazionale della Coppa rally di zona. I due ciociari, vincitori della zona sette, in terra lariana proveranno a portare in alto i colori della scuderia RO racing. La gara, che prenderà il via ufficialmente questa sera con la prova speciale di Alpe Grande, vedrà ai nastri di partenza i migliori gentleman del territorio nazionale. I due alfieri del sodalizio di Cianciana affronteranno la gara in riva al lago con la loro usuale Skoda Fabia R5 evo2, allestita dalla Erreffe”.

Tribuzio e il suo navigatore cercheranno di ben figurare contro avversari dall’indubbia valenza su strade che tanto differiscono da quelle della settima zona dove i due sono abitualmente impegnati durante l’anno. “Con il team abbiamo lavorato in ottima sinergia nella speranza di poter dire la nostra qui a Como – ha detto Tribuzio – sappiamo che sia le strade sia i nostri avversari sono molto ostici. Credo che la finale sia un palcoscenico unico per poter confrontarsi con avversari provenienti da tutto lo Stivale. A prescindere da come andrà a finire avrò la certezza di affrontare avversari di grande valore”.