Automobilismo: buoni i risultati dei portacolori della scuderia RO racing allo Slalom del Satiro

16 Novembre 2020 22:05

Buoni i riscontri per Yuri Floriani e Sabatino Pagnozzi, portacolori della scuderia RO racing, allo Slalom del Satiro, gara valida per il campionato siciliano di specialità svoltasi ieri a Mazara del Vallo

E’ stata una domenica che ha arriso ai colori della scuderia RO racing quella appena trascorsa. Yuri Floriani e Sabatino Pagnozzi, alfieri del sodalizio di Cianciana, hanno preso parte allo Slalom del Satiro, valido per il campionato siciliano e organizzato dal Promoter Kinisia, svoltosi ieri a Mazara del Vallo.

Sabatino Pagnozzi, rientrato in gara dopo uno stop di circa un anno, a bordo della sua Renault Twingo di classe R2B allestita dalla Cacciatore Corse, ha colto il secondo posto di classe e di Gruppo A.

“Ho fatto una gara al di sopra delle mie aspettative – ha detto Sabatino Pagnozzi – ho trovato il mezzo lasciato la scorsa stagione con notevoli migliorie, nonostante non fossi in forma al 100% sono felice del risultato conseguito”.

Esperienza positiva anche quella del campione d’atletica Yuri Floriani, al suo primo anno di attività nelle corse automobilistiche, lui che di corse nella sua vita ne ha disputate tante a piedi.

“La stagione è stata per me un grande allenamento – ha detto Yuri Floriani – conosco benissimo i limiti della mia vettura e cosa occorre per migliorare. Sono molto felice perché mettersi in un’auto da corsa non è così facile come si crede dall’esterno. Voglio ringraziare Team “Marfia” e la scuderia sempre presente al mio fianco in questo mio primo anno di competizioni”.