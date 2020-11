Automobilismo: due i rappresentanti della scuderia RO racing nelle gare in programma al Circuito di Napoli

20 Novembre 2020 16:41

Due i portacolori della scuderia RO racing, che questo fine settimana saranno impegnati al Circuito internazionale di Napoli nella prova di Campionato italiano di formula challenge e nella gara di velocità in circuito

Spetterà a Saverio Miglionico e Jessica Scarafone scendere in pista questo fine settimana, a Sarno, al Circuito internazionale di Napoli, per difendere i colori della scuderia RO racing. I due alfieri del sodalizio di Cianciana, saranno al via di due diverse competizioni che si disputeranno nell’impianto campano. Saverio Miglionico con la sua abituale Osella Pa 21 Jrb con motore motociclistico, esordirà nella gara di velocità in circuito dove spera di poter ben figurare .

Jessica Scarafone, di Alatri, in provincia di Frosinone, è l’ultima arrivata, in termini cronologici in casa RO racing e con la sua Citroen Ax E1 Italia spera di poter subito regalare un successo alla propria scuderia. La frusinate sarà ai nastri di partenza della gara valevole per il Campionato italiano di formula challenge.

“Sono molto felice di aver instaurato questa collaborazione con la RO racing – ha detto Jessica Scarafone – spero di poter ben figurare, già in questa mia prima uscita, con i colori della scuderia siciliana. Con i vertici del sodalizio stiamo già pensando a imbastire i programmi per la prossima stagione”.