Autogol Hradecky, la papera del portiere del Leverkusen è clamorosa: svirgola il pallone durante il rinvio! [VIDEO]

22 Novembre 2020 15:24

Autogol Hradecky, la papera del portiere del Bayer Leverkusen è clamorosa: svirgola il rinvio dopo un retropassaggio e l’autogol diventa virale

Autogol Hradecky, la papera diventa virale – Il Bayer Leverkusen ha ottenuto 3 punti importanti sul campo dell’Arminia Bielefeld, vincendo per 1-2, ma se li è dovuti sudare. A complicare la partita è stato il clamoroso autogol del portiere Lukas Hradecky: l’estremo difensore finlandese ha svirgolato il pallone durante un rinvio su retropassaggio del compagno, diventando protagonista di una clamorosa papera diventata virale in poco tempo. Al termine della partita, fortunatamente vinta dai suoi, Hradecky ha spiegato: “oggi l’idiota di turno sono io. Non ho idea di cosa sia successo al mio piede… Ho sbagliato, ci faranno i meme, ma abbiamo vinto, quindi non me ne frega un cazzo. La mia birra stasera avrà comunque un buon sapore“.