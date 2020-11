ATP Vienna – Termina in finale il sogno di Sonego: Rublev trionfa in due set

1 Novembre 2020 15:41

Il sogno di Lorenzo Sonego si infrange in finale: il russo Andrey Rueblev si prende il titolo dell’ATP di Vienna in due set

Una splendida cavalcata fermatasi, purtroppo, proprio nel momento che conta di più. Lorenzo Sonego esce sconfitto dalla finale dell’ATP di Vienna e consegna il titolo nelle mani del russo Andrey Rublev. Il giovane tennista italiano, arrivato in finale sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo ai quarti su Novak Djokovic, è stato sconfitto in 1 ora e 20 minuti di gioco dal numero 8 al mondo, Andrey Rublev, capace di imporsi in 2 set vinti con il punteggio di 4-6 / 4-6. Resta comunque un’ottima settimana quella vissuta da Lorenzo Sonego, parte di un grande percorso di crescita che fan ben sperare per le sorti di tutto il movimento tennistico azzurro.