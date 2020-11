ATP Sofia – Jannik Sinner vola in finale! Grande successo in due set sul francese Mannarino

13 Novembre 2020 15:45

Jannik Sinner stacca il pass per la finale dell’ATP di Sofia: il giovane tennista italiano ha la meglio sul francese Adrian Mannarino in due set

Jannik Sinner non si ferma più! Il giovane tennista italiano, attuale numero 44 del ranking mondiale maschile, supera un altro avversario nel tabellone dell’ATP di Sofia e stacca il pass per la finalissima del torneo. Sul cemento indoor bulgaro, Sinner ha avuto la meglio su Adrian Mannarino, tennista francese che occupa la casella numero 35 della classifica ATP, dopo 1 ora e 28 minuti di gioco. Sinner si è imposto in 2 set, vinti con il punteggio di 3-6 / 5-7. In finale il giovane altoatesino se la vedrà contro il vincente della sfida fra Pospisil e Gasquet.