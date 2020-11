10 Novembre 2020 15:18

Esordio positivo per Jannik Sinner nei sedicesimi di finale dell’ATP di Sofia: il tennista italiano supera agilmente Marton Fucsovics in due set

Esordio sul velluto per Jannik Sinner nell’ATP di Sofia. Sul cemento indoor bulgaro il giovane tennista italiano non ha avuto problemi nel superare l’ostacolo Marton Fucsovics, tennista ungherese che occupa la posizione numero 55 nella classifica mondiale maschile. Sinner, numero 44 al mondo, si è imposto in 98 minuti di gioco distribuiti lungo due set conclusi con il punteggio di 2-6 / 4-6.