ATP Sofia – Sinner, rimonta da urlo! De Minaur si arrende al terzo set: l’azzurro è in semifinale

12 Novembre 2020 15:50

Jannik Sinner accede alla semifinale dell’ATP di Sofia: il tennista italiano perde il primo set al tie-break, poi rimonta De Minaur nei due successivi

ATP Sofia, De Minaur-Sinner: che rimonta per l’azzurro! – Jannik Sinner non intende fermare la sua corsa nel tabellone principale dell’ATP di Sofia. Il tennista altoatesino, che attualmente occupa lo slot numero 44 della classifica mondiale maschile, ha mostrato una vera e propria prova di forza e talento nella sfida dei -quarti di finale contro il talentuoso Alex De Minaur. Sinner ha perso il primo set al tie-break (7-3) contro il numero 25 al mondo, salvo poi rimboccarsi le maniche dando vita ad un’entusiasmante rimonta nei due set successivi vinti con il punteggio di 4-6 / 1-6. In semifinale Jannik Sinner affronterà il francese Adrian Mannarino.