11 Novembre 2020 18:38

Jannik Sinner vince il secondo match nell’ATP di Sofia: il tennista italiano supera senza problemi Marc-Andrea Huesler in due set

Tutto facile per Jannik Sinner negli ottavi di finale dell’ATP di Sofia. Il tennista italiano, numero 44 al mondo, ha sconfitto in 80 minuti di gioco lo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero 149 della classifica mondiale maschile. Dopo il successo all’esordio su Fucsovics avvenuto nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio odierno Sinner si è imposto in due set su Huesler dopo 80 minuti di gioco, distribuiti su due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4.