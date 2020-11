3 Novembre 2020 15:38

Lorenzo Sonego vince all’esordio nell’ATP di Parigi-Bercy: il tennista italiano ha sconfitto facilmente il kazako Alexander Bublik in due set

Dopo l’exploit di Vienna, concluso però con l’amaro in bocca per la finale persa contro Andrey Rublev, Lorenzo Sonego riparte dall’ATP di Parigi-Bercy e lo fa con un successo. Basta 1 ora di gioco al tennista numero 32 del ranking mondiale maschile per liquidare in due set il kazako Alexander Bublik, numero 49 al mondo. Sonego si è imposto con il punteggio di 6-1 / 6-4 e al prossimo turno affronterà il giovane australiano De Minaur che all’esordio ha eliminato l’azzurro Stefano Travaglia.