ATP Finals, gruppo ‘Londra 2020’ – Primo successo per Rafael Nadal: vittoria in due set su Rublev

15 Novembre 2020 22:44

Rafael Nadal raccoglie la prima vittoria nelle ATP Finals: il tennista spagnolo supera in due set il russo Andrey Rublev nel gruppo ‘Londra 2020’

ATP Finals, Nadal-Rublev – Secondo match di giornata nelle ATP Finals, il torneo che chiude la stagione ATP mettendo in scena una serie di incontri fra gli 8 migliori tennisti al mondo. Dopo la vittoria di Dominic Thiem su Tsitsipas nel match del pomeriggio, il secondo successo di giornata è quello di Rafael Nadal che raggiunge l’austriaco in testa al gruppo ‘Londra 2020’. Rafael Nadal, numero 2 della classifica mondiale, ha avuto la meglio su Andrey Rublev (numero 8 ATP) in 1 ora e 19 minuti di gioco distribuiti su due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4.