ATP Finals, gruppo ‘Tokyo 1970’ – Esordio vincente per Novak Djokovic: Schwartzman sconfitto in 2 set

16 Novembre 2020 16:46

Esordio vincente per Novak Djokovic nelle ATP Finals 2020: il tennista serbo supera Diego Schwartzman in 2 set e si porta in vetta al gruppo ‘Tokyo 1970’

Conclusi i primi match del gruppo ‘Londra 2020’ nella giornata di ieri, le ATP Finals proseguono con le sfide del primo turno del gruppo ‘Tokyo 1970’. Nel programma pomeridiano scende subito in campo Novak Djokovic, numero 1 al mondo e grande favorito del girone. Il tennista serbo supera senza problemi l’argentino Diego Schwartzman (numero 9 ATP) in 1 ora e 19 minuti. Djokovic si impone sul cemento indoor della o2 Arena di Londra con il punteggio di 6-3 / 6-2. In serata il match fra Medvedev e Zverev.