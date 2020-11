ATP Finals 2020, sorteggiati i due gironi: il programma del torneo

12 Novembre 2020 18:38

ATP Finals 2020, sorteggiati i due gironi: Djokovic pesca Medvedev, per Natal c’è Thiem. Il programma del torneo

Sorteggiati, nel tardo pomeriggio odierno, i gironi i gironi delle ATP Finals, torneo di fine anno che si disputerà a Londra (per l’ultimo anno, dal 2021 a Tokyo) e vedrà in campo i migliori tennisti ATP. Nel ‘Gruppo Londra 2020‘, Rafael Nadal alla ricerca del primo titolo nel ‘Torneo dei Maestri’, pesca Thiem, Tsitsipas e Rublev. Nel ‘Gruppo Londra 1970‘ invece, Novak Djokovic, che per il 6° anno consecutivo chiude la stagione da numero 1 al mondo, affronterà Medvedev, Zverev e Schwartzman.

ATP Finals 2020, i due gironi:

Gruppo Londra 2020

Nadal

Thiem

Tsitsipas

Rublev

Gruppo Tokyo 1970

Djokovic

Medvedev

Zverev

Schwartzman

ATP Finals 2020, la formula del torneo

Le ATP Finals 2020 si disputeranno presso la 02 Arena di Londra dal 15 al 22 novembre. Le sessioni di gioco saranno due: alle 15:00 e alle 21:00. Si gioca con la formula del round robin, con due gironi all’italiana: i migliori due classificati si qualificano per le semifinali, previste per sabato. La finale è in programma domenica alle ore 19.