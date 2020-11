ATP Finals 2020 – Zverev soffre mala spunta: Schawartzman sconfitto al terzo set

18 Novembre 2020 18:03

Alexander Zverev vince il secondo match del girone ‘Tokyo 1970’ delle ATP Finals 2020: il tedesco supera Diego Schwartzman in 3 set

Servono 2 ore e 13 minuti ad Alexander Zverev per ottenere la sua prima vittoria alle ATP Finals 2020. Dopo il ko all’esordio contro Medvedev, il tennista tedesco riesce a portarsi a casa il primo punto del torneo battendo il numero 9 al mondo, Diego Schwartzman. Zeverev, attuale numero 7 della classifica ATP, si è imposto in 3 set vinti con il punteggio di 6-3 / 4-6 / 6-3. In attesa di scoprire l’esito della sfida fra Djokovic e Medvedev, entrambi vincitori all’esordio, Zverev si trova attualmente 3° in classifica e le sue speranze di accesso alle semifinali passeranno necessariamente dal terzo match contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic.