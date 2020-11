ATP Finals, gruppo Londra 2020 – La prima vittoria va a Dominic Thiem: sconfitto in 3 set Stefanos Tsitsipas

15 Novembre 2020 18:29

La prima vittorie delle ATP Finals va a Dominic Thiem: il tennista austriaco balza in vetta al gruppo Londra 2020 grazie al successo su Stefanos Tsitsipas

La stagione ATP volge al termine con il classico appuntamento delle ATP Finals, torneo di fine anno che vede riuniti i migliori 8 tennisti del ranking maschile. Il primo successo sul cemento della o2 Arena di Londra va a Dominic Thiem che balza in vetta al gruppo ‘Londra 2020’ grazie alla vittoria ottenuta su Stefanos Tsitsipas (numero 6 ATP). Il tennista austriaco, numero 3 al mondo, ha sconfitto in 2 ore e 18 minuti Tsitsipas: nel primo set Thiem ha avuto la meglio 7-5 al tie-break; nel secondo è stato Tsitsipas ad imporsi per 4-6; nel terzo il 6-3 conclusivo ha premiato ancora una volta Thiem.