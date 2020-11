ATP Finals 2020 – Rublev batte Thiem e si consola: prima vittoria nel Torneo dei Maestri

19 Novembre 2020 16:48

Andrey Rublev non chiude la sua prima esperienza alle ATP Finals con 3 ko: il tennista russo batte Dominic Thiem in due set

Andrey Rublev era già consapevole di non poter superare il girone di qualificazione delle ATP Finals 2020, avendo incassato due sconfitte contro Nadal e Tsitsipas, ma non voleva tornare a casa senza aver provato a vincere un incontro sul cemento della o2 Arena di Londra. Caparbietà che gli è valsa la prima vittoria in carriera al Torneo dei Maestri. Il giovane russo, nmero 8 al mondo, ha sconfitto in 1 ora e 15 minuti Dominic Thiem, già qualificato. Rublev ha superato l’austriaco in due set vinti con il punteggio di 2-6 / 5-7.