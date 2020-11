ATP Finals 2020 – Eroico Thiem, batte Djokovic al tie-break del terzo set e vola in finale!

21 Novembre 2020 19:37

ATP Finals 2020, Dominic Thiem raggiunge la finale: Novak Djokovic sconfitto al tie-break del terzo set dopo quasi 3 ore di partita

Il primo finalista delle ATP Finals 2020 è Dominic Thiem. Nuova impresa per il tennista austriaco che dopo aver battuto Rafael Nadal nel girone, si prende anche lo scalpo di Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Thiem si è imposto in 2 ore e 57 minuti di gioco, distribuiti in 3 set conclusi con il punteggio di 7-5 / 6-7 (10-12) / 7-6 (7-5). Durissimo il secondo set, durato oltre 1 ora di gioco, con Thiem che ha fallito 4 match point, perdendo il set. Copione simile nel terzo set nel quale Thiem questa volta ha capitalizzato il secondo match point utile.