ATP Finals 2020 – Pazzesco Thiem: batte Nadal dopo oltre 2 ore di battaglia, decisivi due tie-break

17 Novembre 2020 17:52

Dominic Thiem ottiene la seconda vittoria nelle ATP Finals 2020: il tennista austriaco batte Rafa Nadal dopo due intensi tie-break

La super sfida del gruppo ‘Londra 2020’ delle ATP Finals 2020 non ha deluso le aspettative. In palio il primo accesso alla semifinale fra i due tennisti appaiati al primo posto nel round robin, Rafael Nadal e Dominic Thiem. I due in campo danno sempre spettacolo e regalano match spesso combattuti nonostante la differenza d’età, esperienza e soprattutto palmares. Eppure con il successo ottenuto da Dominic Thiem nel pomeriggio di Londra, il conto degli scontri diretti si riduce a 9-6 in favore di Rafa Nadal, un vantaggio minimo se consideriamo i tanti match giocati sulla terra rossa.

Oggi si è giocato sul cemento indoor della O2 Arena, per 2 ore e 27 minuti di battaglia nella quale solo due tie-break hanno spezzato la parità fra i due contendenti: nel primo, Rafael Nadal, numero 2 al mondo, ha fallito due set point in vantaggio al tie-break sul 5-2, facendosi recuperare fino al 7-9 finale; nel secondo Thiem, dopo aver fallito due match point durante il set sul 4-5, ha avuto bisogno di altre due palle del match per chiudere i conti sul 4-7 conclusivo.