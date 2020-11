ATP Finals 2020 – Medvedev rimonta Thiem e vince al terzo set: il russo è il Maestro del tennis maschile

22 Novembre 2020 21:57

Daniil Medvedev rimonta un set di svantaggio, resiste ad un tie-break e si impone al terzo set su Dominic Thiem: il russo vince le ATP Finals

Finalissima fra outsider nelle ATP Finals 2020. Il torneo che chiude la stagione maschile, mettendo in scena lo spettacolo dei match fra i migliori 8 tennisti del ranking ATP, ha visto Daniil Medvedev e Dominic Thiem affrontarsi nell’ultimo atto della competizione. Entrambi sono arrivati battendo i favoriti della vigilia: il russo è arrivato in finale battendo Rafael Nadal nel turno precedente; l’austriaco superando Novak Djokovic. Entrambi hanno sconfitto, a parti invertite, Nadal e Djokovic nel loro girone. Una finale tra outsider, ma che si sono dimostrati i migliori nel torneo.

Match davvero intenso, andato via in 2 ore e 40 minuti di gioco. A fregiarsi del titolo di ‘Maestro’ del tennis maschile è Daniil Medvedev, numero 4 al mondo, capace di rimontare un set di svantaggio, resistere al tie-break nel secondo periodo di gioco ed imporsi al terzo. Thiem ha sprecato un’importante situazione di vantaggio, non riuscendo a chiudere i conti nel secondo set. Il match è terminato con il punteggio di 4-6 / 7-6 (7-2) / 6-4.