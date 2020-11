ATP Finals 2020 – Daniil Medvedev domina Djokovic e si qualifica: successo in 2 set per il russo

18 Novembre 2020 22:49

Daniil Medvedev domina Novak Djokovic e avanza alle semifinali delle ATP Finals 2020: il tennista russo si impone in 2 set

Dopo il ko di Rafael Nadal contro Thiem di ieri, quest’oggi crolla anche Novak Djokovic. I due pluricampioni Slam, favoriti per il passaggio dei rispettivi gironi come primi in classifica, sono stati sconfitti in due sfide che hanno ribaltato il pronostico della vigilia. Nella serata della o2 Arena è stato Daniil Medvedev a sorridere dopo 1 ora e 22 minuti di gioco. Il tennista russo, numero 4 al mondo, si è preso un convincente successo su Novak Djokovic battuto in due set con il punteggio di 3-6 / 3-6. Seconda vittoria in due incontri per Medvedev (la prima contro Zverev) che dunque ha la certezza matematica del passaggio in semifinale.