ATAM e Pallacanestro Viola stringono un accordo di partnership

28 Novembre 2020 10:28

La collaborazione andrà avanti per tutta la stagione 2020/2021

ATAM e Pallacanestro Viola hanno trovato l’intesa per l’inizio di una partnership L’azienda di trasporto pubblico sosterrà per la stagione 2020/2021, la compagine neroarancio impegnata nel campionato nazionale di Serie B. Sarà proprio ATAM ad accompagnare idealmente e fisicamente gli atleti durante le trasferte, attraverso l’utilizzo dei propri mezzi Gran Turismo contribuendo alla spesa che la Viola affronterà per le trasferte. ATAM, oltre ad avere in carico la gestione della mobilità nelle aree metropolitane urbane ed extraurbane svolge anche servizi di noleggio e Gran Turismo per i quali è previsto un piano di crescita che punta al rilancio anche grazie a questa partnership.

Attraverso progetti legati alla mobilità sul territorio, ATAM e Viola, che nel loro ambito rappresentano Reggio Calabria, metteranno in atto altre iniziative che rinsalderanno il loro legame con la città, alcune delle quali potranno prevedere vantaggi per gli utenti e per gli abbonati.

“Siamo orgogliosi del fatto che ATAM sia nostro partner ufficiale, l’Azienda si distingue per il forte legame con il territorio e l’attenzione ai cittadini”– ha dichiarato il Presidente della Viola Carmelo Laganà – condividiamo con l’azienda di trasporti ideali comuni tra i quali la dedizione e l’amore per la nostra città”. Una collaborazione appena nata che guarda al futuro per un lungo viaggio insieme.