Atalanta, che tonfo in Champions League: ne prende 5 in casa dal Liverpool!

3 Novembre 2020 22:50

Tonfo casalingo per l’Atalanta, che nella terza gara della fase a gironi di Champions League ne prende 5 dal Liverpool

Dopo una grande vittoria e un pari in rimonta casalingo contro l’Ajax, arriva una pesante sconfitta interna per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ne prende 5 dal Liverpool nella terza gara della fase a gironi di Champions League. Al Gewiss Stadium la partita è in salita già dopo mezz’ora, vista la doppietta di Jota. La ripresa non è quella della reazione per i nerazzurri, anzi, è incubo. Salah e Mané, infatti, fanno tris e poker tra il 47′ e il 49′, prima che Jota firmi la sua tripletta personale al 54′. La partita finisce qui, anche se forse non è mai iniziata.