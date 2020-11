Una perla di Miranchuk risponde all’incornata di Lautaro Martinez: Atalanta-Inter finisce 1-1. La classifica aggiornata

8 Novembre 2020 17:15

Atalanta-Inter finisce 1-1: una perla di Miranchuk risponde al gol di Lautaro Martinez. Nessuna delle due squadre sfrutta l’occasione di rientrare in zona Champions

Atalanta-Inter 1-1: il racconto della partita – Un gol per parte, un punto a testa e nessuna delle due relamente soddisfatta del risultato. Il pareggio fra Atalanta ed Inter scontenta entrambe le formazioni. I bergamaschi erano alla ricerca di un successo importante che potesse dare un segnale dopo la cinquina subita in Champions League dal Liverpool; i ragazzi di Antonio Conte invece erano desiderosi di ottenere una vittoria in grado di dare un’importante iniezione di fiducia al gruppo, visto che nelle ultime 7 partite giocate fra Serie A e Champions League è arrivata solo una vittoria. Entrambe le nerazzurre dovranno però rimandare l’appuntamento con il sucesso. In un secondo tempo decisamente più divertente del primo, alla rete di Lautaro Martinez ha fatto seguito quella di Alexei Miranchuk per l’1-1 finale. Nessuna delle due squadre è riuscita a sfruttare il passo falso della Juventus che, nonostante il pareggio per 1-1 contro la Lazio resta ancora al quarto posto, l’ultimo valevole per la zona Champions League.

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

ore 20:45

Sassuolo-Udinese 0-0

SABATO 7 NOVEMBRE

ore 15:00

Cagliari-Sampdoria 2-0 (48′ rig Joao Pedro, 69′ Nandez)

ore 18:00

Benevento-Spezia 0-3 (29′ Pobega, 65′ e 70′ Nzola)

ore 20:45

Parma-Fiorentina 0-0

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Juventus 1-1 (15′ Ronaldo, 94′ Caicedo)

ore 15:00

Atalanta-Inter 1-1 (58′ Lautaro Martinez, 79′ Miranchuk)

Genoa-Roma 1-3 (45+2′, 67′, 85′ Mkhitaryan, 50′ Pjaca)

Torino-Crotone 0-0

ore 18:00

Bologna-Napoli

ore 20:45

Milan-Verona

CLASSIFICA

MILAN 16 SASSUOLO 15 ROMA 14 JUVENTUS 13 ATALANTA 12 INTER 12 NAPOLI 11 VERONA 11 LAZIO 11 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 SPEZIA 8 FIORENTINA 8 BENEVENTO 6 BOLOGNA 6 PARMA 6 TORINO 5 GENOA 5

UDINESE 4

CROTONE 2

Classifica marcatori Serie A 7ª Giornata: