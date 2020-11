ASP Messina, pubblicati nuovi bandi per il reclutamento di medici

8 Novembre 2020 18:35

Pubblicati oggi 8 novembre sul sito aziendale dell’ASP di Messina le delibere con i nuovi bandi pubblici per il reclutamento di dirigenti medici di varie discipline a tempo determinato per soli titoli

In attesa dei bandi di concorso a tempo indeterminato sono stati pubblicati oggi 8 novembre sul sito aziendale dell’ASP di Messina le delibere con i nuovi bandi pubblici per il reclutamento di dirigenti medici di varie discipline a tempo determinato per soli titoli.

I posti carenti riguardano medici per Cardiologia, Medicina di Pronto Soccorso, Malattie dell’Apparato respiratorio, Malattie Infettive e Anestesia e Rianimazione. Le domande – dice il direttore generale Paolo la Paglia – potranno essere prodotte solo in modalità telematica, sulla piattaforma dell’ASP di Messina, a partire da domani 9 novembre e fino al 23 novembre p.v. Inoltre sono stati pubblicati oggi, ai fini di accelerare la copertura dei posti vacanti, i bandi per incarichi libero professionali per dirigenti medici con specializzazione per le stesse discipline; tali bandi prevedono l’arruolamento di medici tramite l’ordine cronologico di presentazione della domanda a far data 9 novembre con un compenso omnicomprensivo di euro sessanta/ora e utilizzo degli elenchi fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuale proroga dello stato di emergenza Covid-19.