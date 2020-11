Taormina: 39enne arrestato, aveva con sè 11 grammi di cocaina

4 Novembre 2020 15:35

Taormina: 39enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina

Nel pomeriggio di lunedì 2 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Taormina (ME) hanno arrestato, in flagranza di reato, il 39enne M.G., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina, supportati dai Carabinieri della Stazione di Taormina, hanno controllato il 39enne mentre era in transito a bordo della sua autovettura e insospettiti dal suo atteggiamento nervoso hanno deciso di approfondire l’accertamento sottoponendolo a perquisizione personale. Il controllo ha consentito di rinvenire, indosso all’uomo, circa 11 grammi di cocaina e 300 euro in banconote di piccolo taglio. La sostanza stupefacente e il denaro, ritenuto provento di attività illecita, sono stati sequestrati ed il giovane è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Messina, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida davanti al Gip del Tribunale di Messina. Nella mattinata odierna, l’A.G. dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto per 39enne M.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari.