Arresto Tallini, Giachetti (IV): “la parola “impresentabile” prescinde dalla Costituzione. La presunzione di innocenza è un principio giuridico”

26 Novembre 2020 16:06

Lo sfogo alla Camera del deputato Roberto Giachetti, che difende i principi del garantismo, della civiltà giuridica e democratica

La vicenda dell’arresto di Domenico Tallini tiene banco anche all’interno della Camera dei Deputati. Nella giornata di ieri l’intervento dell’onorevole Roberto Giachetti (Italia Viva) è stato incentrato sulla giustizia e sulla presunzione di innocenza negata contro la Costituzione, argomento sollevato dopo l’intervento del deputato Davide Aiello. Secondo il capogruppo M5s in Antimafia, la vera questione non sta nel giudicare come sbagliate le affermazioni del Presidente Nicola Morra, ma piuttosto nell’evidenziare il rapporto tra la politica e la mafia, ricordando che Tallini, esponente di Forza Italia, era stato dichiarato ‘impresentabile’ dall’Antimafia. A queste parole la reazione inferocita di Giachetti, che spiega: “La Costituzione si basa su determinati principi, che sono quelli del garantismo, della civiltà giuridica e democratica, in ragione dei quali si fanno determinati interventi. Il deputato Aiello ha sottolineato come le accuse nei confronti di Tallini saranno accuse tutte da verificare, ma leggendo il suo intervento si dà per scontato che l’arresto del Presidente del Consiglio della Regione Calabria sia una condanna avvenuta”.

“Addirittura la parola “impresentabile” – continua Giachetti –, utilizzata dall’Antimafia, dà per scontato che già pende una condanna su Tallini, prescindendo di fatto dalla Costituzione, la quale ci dice che una persona è colpevole solo quando la condanna è definitiva. Nella questione, mi risulta, che questi provvedimenti penali e amministrativi non sono poi arrivati alla condanna. Solo qualche giorno fa un personaggio politico è stato assolto per la 19ª volta, mi riferisco ad Antonio Bassolino. Ma ci verrà qualche dubbio, quando prendiamo la parola per dire che dobbiamo essere contro la mafia? Lo siamo! Potrei fare l’esempio dell’ex Presidente della Regione Piemonte Cota, che è stato assolto dopo essere stato sulle pagine dei giornali per mesi. Oppure di Francesco Storace o ancora l’onorevole Graziano. Potrei parlare dell’opposizione con l’onorevole Molinari. Potrei fare lo stesso discorso per il Sindaco di Bibbiano, su cui la Cassazione ha detto che non c’erano i margini per la condanna. La presunzione di innocenza, non è uno sfizio, è un principio giuridico! Se vengono fatte delle retate, dove vengono arrestate 340 persone e poi soltanto 140 a distanza di pochi mesi vedono riviste le misure cautelari, ci vorremmo interrogare su qualcosa che forse non va? Questo è un problema della politica, non dei magistrati”.