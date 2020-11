Bolivia, il presidente della Federazione arrestato sugli spalti durante la sfida contro l’Ecuador

13 Novembre 2020 18:09

Marco Rodriguez, presidente della Federazione calcistica della Bolivia è stato arrestato sugli spalti mentre assisteva alla partita contro l’Ecuador

Durante Bolivia-Ecuador è accaduto un fatto a dir poco singolare. Sugli spalti dello stadio ‘Hernando Siles’ di La Paz, il presidente della Federazione calcistia della Bolivia, Marco Rodriguez, è stato arrestato mentre assisteva tranquillamente alla partita. Le accuse formali sono di irregolarità amministrative, arrivate dal rivale numero uno Robert Blanco. Rodriguez infatti fu designato come naturale successore (in qualità di vicepresidente) di Cesar Salinas, ex presidente stroncato dal Covid lo scorso luglio. A detta di Blanco tale insediamento è stato viziato da irregolarità e violazioni dello stato federale, giudicate tali anche dalla Corte Costituzionale che ha emesso un mandato d’arresto.