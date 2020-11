Arrestato Ryan Giggs: l’accusa è di violenza domestica sulla fidanzata Kate

3 Novembre 2020 10:09

Ryan Giggs arrestato dalla polizia di Pendleton nellanotte di domenica: l’accusa sarebbe di violenza domestica sulla fidanzata Kate

Una notizia shock scuote il calcio britannico: Ryan Giggs è stato arrestato. Secondo quanto riporta il tabloid inglese ‘Sun’, l’ex stella del Manchester United, attualmente CT del Galles, è stato arrestato domenica notte per presunta violenza domestica ai danni della fidanzata Kate Greville. La donna, poco dopo le 22 di domenica notte, aveva chiamato la polizia dalla sua casa di Worsley, chiedendone l’intervento. La polizia, attraverso una nota emanata in merito all’accaduto, ha confermato che Kate aveva alcuni lividi, ma non ha avuto bisogno di cure mediche. Ryan Giggs è stato rilasciato ieri pomeriggio ed è uscito dal commissariato di Pendleton, nord-ovest di Manchester, dopo diverse ore di interrogatorio.