Argentina, Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale: le sue condizioni di salute

2 Novembre 2020 23:44

Maradona ricoverato in ospedale nel tardo pomeriggio odierno: la scelta della famiglia sarebbe in via precauzionale, esclusa la positività al Covid

Maradona ricoverato in ospedale: le attuali condizioni di salute – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio odierno per tutti i fan di Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino, che ha da pochi giorni compiuto 60 anni, è stato ricoverato presso una clinica di La Plata. Secondo quanto riferito dai media argentini, la decisione presa dalla famiglia sarebbe unicamente in via precauzionale al fine di tenere in osservazione la salute psico-fisica dell’ex stella del Napoli, apparso molto provato dall’emergenza sanitaria in corso. Il ricoverato di Diego Armando Maradona non è collegato ad un caso di Coronavirus. Nella giornata di venerdì Maradona si trovava allo stadio per la partita del Gimnasia contro il Patronato, conclusa con una vittoria per 3-0, era sembrato indebolito e aveva avuto bisogno di assistenza per camminare. Il medico personale di Maradona non ha ancora rilasciato dichiarazioni