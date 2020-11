Chi è Antony John Blinken? Il nuovo Segretario di Stato scelto da Joe Biden: l’infanzia segnata da Auschwitz e il matrimonio grazie al Bill Clinton

24 Novembre 2020 17:47

Antony John Blinken, il nuovo Segretario di Stato scelto da Joe Biden: l’infanzia segnata dai racconti sull’Olocausto e il matrimonio con la collega Erin Ryan

Antony “Tony” John Blinken nato il 16 aprile 1962 a a Yonkers, New York, è un politico americano. È stato vice segretario di Stato degli Stati Uniti dal 2015 al 2017 e vice consigliere per la sicurezza nazionale dal 2013 al 2015 sotto il presidente Barack Obama . Tony Blinken nato da genitori ebrei (Judith Frehm e Donald Mayer Blinken), ha frequentato la prestigiosa Dalton School di New York fino al 1971, quando si è trasferito a Parigi, in Francia , con la madre divorziata e il nuovo marito, sopravvissuto all’Olocausto e avvocato, Samuel Pisar.

Pisar, che era sopravvissuto sia ai campi di concentramento di Auschwitz che a Dachau , avrebbe poi condiviso le sue esperienze durante l’ Olocausto con Blinken, che dice che quelle conversazioni hanno avuto un profondo impatto sulle sue attuali preferenze politiche. Crede che gli Stati Uniti e altre potenti nazioni abbiano la “responsabilità di proteggere” dalla barbarie in tutto il mondo.

Durante l’adolescenza, Blinken era combattuto tra perseguire l’arte e la politica. Ha frequentato l’Università di Harvard, dove ha curato il quotidiano studentesco e co-curato il settimanale d’arte. Dopo aver conseguito la laurea, Blinken è stato stagista presso The New Republic , una rivista di cronaca americana incentrata su politica e cultura. Blinked si è laureato in giurisprudenza alla Columbia Law School e, nel 1987, Praeger ha pubblicato la sua tesi di laurea di Harvard, “Ally vs. Ally: America, Europe and the Siberian Pipeline Crisis”. Quell’estate Blinken rimase a New York City e lavorò come socio estivo negli studi legali di Rogers & Wells.

Poco dopo, Blinken è diventato attivo nella politica democratica, aiutando suo padre a raccogliere fondi per la campagna presidenziale del 1988 di Michael Dukakis. Per tutto il tempo, durante i suoi studi accademici e le sue attività politiche, suonava la chitarra in una band e organizzava festival cinematografici e altre attività culturali.

Durante l’amministrazione Clinton negli anni ’90, l’allora sottosegretario di Stato per gli affari europei e canadesi ha portato Blinken nel Consiglio di sicurezza nazionale. Blinken era molto apprezzato per aver scritto discorsi per il presidente e per aver pensato strategicamente al futuro dell’America. Più tardi nell’amministrazione Clinton, Blinken ha fatto parte del Consiglio di sicurezza nazionale.

Quando George W. Bush vinse le elezioni presidenziali del 2000, Blinken era ben radicato nell’establishment della politica estera americana. Ha incontrato Erin Ryan, anche lei membro dello staff democratico, mentre lavoravano entrambi nell’amministrazione Clinton e i due si sono sposati in una cerimonia bi-denominazionale officiata da un Rabbino e un Prete alla Georgetown University di Washington, DC. Al suo matrimonio, Blinken ha ringraziato tutti coloro che hanno votato Bill Clinton per la presidenza, “perché senza di loro non avrei mai incontrato Erin alla Casa Bianca“. Anche l’ex first lady Hillary Clinton era tra i suoi invitati al matrimonio.

Nel 2008, Blinken ha lavorato per la campagna presidenziale del senatore Joseph Biden, un caro amico che Blinken aveva originariamente incontrato quando era direttore del personale della Commissione per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti, di cui Biden è stato membro di rango e successivamente presidente.

Quando il candidato democratico Barack Obama ha scelto Biden come suo compagno di corsa per le elezioni del 2008 , Biden ha offerto a Blinken un ampio portafoglio, compresa la gestione della politica irachena della squadra. Biden ha detto che Blinken era “l’uomo di riferimento” in Iraq e gli ha attribuito il merito di essere stato indispensabile per la squadra che ha reso possibile il ritiro degli Stati Uniti dal paese. Blinken ha anche aiutato a elaborare la politica statunitense su Afghanistan, Pakistan e il programma nucleare iraniano. Nel gennaio 2013, il presidente Obama ha nominato Blinken alla carica di vice consigliere per la sicurezza nazionale, incarico dal quale informa regolarmente su questioni relative alla guerra civile siriana e altri importanti argomenti in Medio Oriente. Blinken è stato anche senior fellow presso il Center for Strategic and International Studies di Washington, un think tank di politica estera.