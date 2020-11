Antonio Solano nuovo responsabile del coordinamento regionale della Sicilia del sindacato Sinappe Polizia Penitenziaria

18 Novembre 2020 15:32

È stata ufficializzata la nomina di Antonio Solano come nuovo responsabile del coordinamento regionale della Sicilia del sindacato Sinappe Polizia Penitenziaria

“Il mio impegno principale sarà quello di costruire una organizzazione vincente, valorizzando al massimo le eccellenze già presenti tra i dirigenti siciliani”, è quanto afferma Antonio Solano. “Il mio obiettivo primario resta quello di una forte crescita organizzativa con il coinvolgimento di nuovi dirigenti sindacali, dando ampio spazio ai giovani. Lavorerò in sinergia con la segreteria regionale, al fine di supportare nel migliore dei modi i nostri colleghi.” Ha dichiarato Solano a margine della sua nomina, Uno degli obiettivi che intendo perseguire è quello di rafforzare la coesione tra le diverse segreterie per dare risposte più efficaci agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria, per far più grande e numeroso questo sindacato Sinappe“, conclude.