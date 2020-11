Alta moda e glamour all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

24 Novembre 2020 11:10

Maisano: “il corso di Progettazione della moda dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria è un modello didattico di eccellenza”

“Il corso di Progettazione della moda dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria – sottolinea il direttore Maria Daniela Maisano – è un modello didattico di eccellenza, di livello internazionale. Ogni cosa che ruota intorno alla moda del nostro tempo, nome collettivo che denomina tutto ciò che viene dalla grande tradizione e tutto ciò che è stato seminato da un secolo di eresie, sperimentazioni, nomadismi, costituisce il sistema della moda, come complesso entro cui le tendenze trovano una loro legittimazione, nel senso che vengono riconosciute come tali e quindi immesse in un circuito di valorizzazione e di scambio che le porta a diventare dei beni, con un valore possesso e un valore di scambio, immateriale l’uno, che porta ad una soddisfazione sensoriale, materiale, assolutamente materiale, l’altro, che porta ad una borsa di apprezzamenti e di oscillazioni, come qualsiasi altra merce”. “La moda – evidenzia il coordinatore della scuola Pasquale Lettieri -, gode di uno statuto speciale, che la associa ad una sorta di singolarità, nel sistema delle arti, intendendo, non già una situazione speciale riguardante il mercato degli abiti e degli accessori, ma un modo di funzionare del capitalismo maturo, che è costretto ad operare in spazi pieni, saturi, per cui può trovare entrate solo con il rendere necessarie tutte le sostituzioni che servono per assorbire le nuove produzioni”.

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Direttore Maria Daniela Maisano

Corso di Storia del costume

Ch.mo prof. Pasquale Lettieri

Lunedì 23/11/2020

Aula virtuale

Ore 9.00/13.00

Workshop

Ore 9.30

Dallo Star System al Jet set

di Ivan Damiano Rota

Giornalista, Dagospia

Ore 10.30

Milano capitale della moda

di Daniela Javarone

Manager, Presidente Amici della Lirica

Ore 12.00

Il fashion manager

di Paola Zanoni

Presidente Academy of art and image