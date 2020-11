Alma Patti Basket cerca i due punti, al PalaSerranò arriva il Cus Cagliari

14 Novembre 2020 19:24

Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Alma Patti Basket, ospite al PalaSerranò è il Cus Cagliari di coach Federico Xaxa

Il primo dei Derby delle Isole del Girone Sud vede le pattesi del presidente Attilio Scarcella ancora ferme a due punti in classifica, le cagliaritane hanno invece sfoderato un ottima prova in casa di Umbertide, portando a casa due punti preziosissimi e salendo a quattro nella graduatoria.

Coach Xaxa ha dichiarato di star cercando più certezze nel gioco delle sua formazione, coach Mara Buzzanca vuole invece dichiaratamente una vittoria che contro il Cus spezzerebbe un digiuno lungo quasi un mese.

“Per noi è sicuramente un’altra gara non semplice né facile. Il Cus Cagliari ha fatto un risultato importante battendo una squadra in striscia come Umbertide e questo vuol dire è un team pericoloso e può dare fastidio a tutti. Non sono alte, ma hanno un gioco intenso, energico fatto da giocatrici che non si arrendono mai e sono sempre sul pezzo. Contro di loro, noi, dobbiamo sicuramente portare a casa i due punti. È un obbligo perché abbiamo fatto due partire di buon livello affrontando le prime in classifica e ora è il momento di raccogliere i frutti di queste prestazioni, dandoci una bella svegliata, dimostrando di essere in grado di portare a casa la vittoria”.

Palla a due domenica 15 novembre alle 19:30, il match sarà diretto dagli arbitri Chiara Consonni di Ambivere e Sara Canali di Gandino (Bergamo).