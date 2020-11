Alma Patti Basket, appuntamento storico contro la PF Umbertide: pronta una targa per Beatrice Stroscio

27 Novembre 2020 20:39

Alma Patti Basket è pronta a celebrare Beatrice Stroscio con una targa: la grande ex, oggi alla Umbertide, affronterà la squadra in cui è cresciuta

Alma Patti Basket contro La Bottega del Tartufo Umbertide ha sapore di storia sportiva per la Città di Patti. Domenica 29 novembre alle ore 18:00 la formazione allenata da coach Mara Buzzanca scenderà in campo al PalaSerranò contro la squadra che schiererà una delle giocatrici più rappresentative della storia della società con oggi al vertice il presidente Attilio Scarcella, ovvero Beatrice Stroscio, atleta formata proprio da Buzzanca e per la prima volta impegnata ad affrontare la realtà in cui è cresciuta – prima di approdare alla Passalacqua Ragusa – in un palcoscenico importante come la Serie A2.

Alma Patti Basket contro La Bottega del Tartufo Umbertide è anche la sfida che contrapporrà la quinta forza del campionato contro l’ottava, cioè una Patti in crescita e che aspira a consolidare la propria classifica.

“La nostra avversaria mi ha fatto una bellissima impressione – ha analizzato coach Mara Buzzanca – è una squadra giovane e che gioca molto bene, che ha un ritmo abbastanza alto e un’intensità costante per 40′. Sono ragazze che non mollano mai e hanno un riferimento in campo nel loro capitano Francesca Giudice e in un vero “motorino” che è il play Federica Pompei e per questo è una squadra ostica e fastidiosa da incontrare. Sarà sicuramente una partita bellissima, ma dovremo prendere le giuste misure per portare a casa i due punti, sarà una partita difficile. Sarà anche una gara “diversa” perché andremo ad incontrare Beatrice, una ragazza cresciuta a Patti, ci saranno delle emozioni da parte nostra e credo anche da parte sua: ritrovarci insieme in Serie A2 non era mai capitato prima ad ora“.

E per ricordare proprio questo momento storico per l’Alma Patti e Beatrice Stroscio, il presidente Attilio Scarcella consegnerà una targa ricordo alla giocatrice della Pallacanestro Umbertide per salutare sportivamente questa domenica unica per lo sport della Città di Patti.

Il match sarà arbitrato dai signori Rubera Lanfranco di Bagheria (Pa) e Luca Attard di Priolo (Sr), la partita sarà trasmessa in diretta streaming sull’area streaming del sito www.alma-basket.it con telecronaca di Chiara Borzi’, il commento tecnico di Roberto Cicero e la regia di Davide Benedetto.

CROWDFUNDING #SOSTENIAMOLA2

L’azione di raccolta fondi aperta dalla società siciliana è sempre attiva. Non c’è una quota fissa. Il sostegno è libero e senza limiti di tempo. Si può contribuire in ogni momento, anche per più mesi, semplicemente inviando un bonifico nel momento desiderato e ricevendo regolare ricevuta fiscale. E’ possibile donare utilizzando l’iban societario IT55M052168238100000800718 – Creval – A.S.D Alma Basket Patti – indicando come causale “Sostengo l’Alma in A2”.