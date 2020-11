Allerta Meteo, situazione critica in Sicilia: l’allarme del capo della protezione civile, “non uscite di casa”

28 Novembre 2020 17:46

Allerta Meteo, la situazione si fa critica in Sicilia. Il capo della protezione civile ai Sindaci: “sta peggiorando, massima attenzione”

Sarà un fine settimana di maltempo intenso al Sud in particolar modo in Sicilia soprattutto in provincia di Messina e Catania. Il direttore generale della Protezione Civile della Regione Sicilia, Salvo Cocina, ha inviato un “avviso urgete” ai Sindaci spiegando che “come preannunciato la perturbazione sta entrando da qualche ora dal mar Jonio e la pioggia sta aumentando sul messinese (20-60mm), Etna e sugli Iblei. Prego massima allerta e per favore invitate la popolazione a stare a casa ! Mi spiace rilevare che pochi comuni hanno risposto ai miei precedenti messaggi sull’allerta arancione. Ciò potrebbe dire mancata attivazione! Visto che la situazione può peggiorare sto chiedendo intervento diretto del Prefetto. Vi farò chiamare dalla Soris. Grazie“.

Sopo l’alluvione in Sardegna, cresce la preoccupazione anche in Sicilia.

