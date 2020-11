Allerta meteo, Crotone-Lazio a rischio rinvio: gli aggiornamenti [FOTO E VIDEO]

21 Novembre 2020 11:05

Serie A: a rischio il fischio d’inizio della gara di campionato Crotone-Lazio

Un violento temporale si è abbattuto nella notte a Crotone. La situazione è particolarmente critica nelle zone basse della città calabrese. Si registrano nell’area al momento accumuli molto importanti di precipitazioni, ben 198 mm. Al momento non si registrano feriti, mentre Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e volontari stanno rispondendo a centinai di richieste di soccorso. Il maltempo per il momento non dovrebbe procurare problemi per la disputa della gara di Crotone-Lazio, anche se in giornata il bollettino della Protezione Civile prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Il fitto calendario delle squadre di Serie A, che per i biancocelesti si arricchisce ulteriormente visti gli impegni in Champions League, dovrebbero favorire la scelta di scendere in campo. Il fischio d’inizio, salvo nuove forti precipitazioni, resta in programma alle ore 15,00.