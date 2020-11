Allerta Meteo, nuovo allarme rosso in Calabria: “restate a casa”

21 Novembre 2020 16:52

Allerta Meteo Calabria: emanato un nuovo avviso con codice rosso dalla Protezione Civile

Allerta Meteo Calabria- Emesso un nuovo bollettino meteo che interessa la regione Calabria anche per la giornata di domenica. L’allerta rossa riguarda la fascia ionica delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, mentre per tutto il resto della Calabria l’attenzione sale a livello arancione. In tutte le zone sono previsti temporali di forte intensità, oltre alle raffiche di vento. Per questo, la Protezione civile raccomanda “di limitare l’utilizzo dell’automobile ai soli spostamenti necessari; prestare attenzione al verificarsi di potenziali situazioni di pericolo; evitare di soggiornare o permanere nei locali seminterrati o comunque al di sotto del manto stradale; prestare la massima attenzione al passaggio di impulvi o zone depresse in prossimità del reticolo idrografico nonchè alla possibile caduta di rami o alberi anche in assenza di fenomeni; prestare attenzione a ulteriori annunci delle autorità diramati sia a livello locale che nazionale”.

La Protezione civile della Calabria sta seguendo l’evolversi dell’emergenza Maltempo in Calabria. Il direttore Fortunato Varone ha effettuato “una ricognizione per le vie di Crotone”. Nel corso delle operazioni, evidenzia una nota, “e’ stata tratta in salvo una persona che era rimasta intrappolata in auto con l’acqua che aveva ormai raggiunto i finestrini”. L’appello della Protezione civile e’ ai cittadini: “Considerata la difficile situazione in corso, vi chiediamo fermamente di restare a casa e di condividere il più possibile questo messaggio con tutti gli abitanti della provincia di Crotone“. La stessa Protezione civile ha attivato un servizio WhatsApp sul numero 3205799119 al quale poter inviare un messaggio di aiuto, specificando i propri riferimenti per essere contattati.

