16 Novembre 2020 09:16

Al Majorana di Milazzo il “The Entrepreneurial school awards 2020”, il prestigioso premio europeo per l’attuazione dei programmi di educazione all’imprenditorialià

La competenza non si ferma e, in tempi di Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo continua a ottenere riconoscimenti e attestati di merito per l’impegno e la validità della propria azione educativa e culturale. A poche settimane dalla partecipazione al World Education Week, Settimana mondiale dell’istruzione, in cui l’istituto mamertino, individuato fra le migliori cento scuole al mondo e unica scuola italiana ha rappresentato l’Italia, un altro illustre e prestigioso evento internazionale premia il Majorana in una cerimonia, svoltasi online a causa della situazione epidemiologica mondiale, il 9 novembre scorso.

Nell’ambito della Settimana europea delle competenze professionali si è svolta la sesta edizione dei premi The Entrepreneurial School (TES), evento annuale in cui le organizzazioni locali, regionali e nazionali mostrano il meglio dell’istruzione e della formazione professionale, che ha selezionato e premiato 25 scuole europee per la loro visione all’avanguardia e l’eccezionale attuazione dei programmi di educazione all’imprenditorialità e, fra queste, unica scuola italiana, il Majorana. Cifra costitutiva dell’Ettore Majorana di Milazzo è proprio l’attenzione ai programmi per migliorare l’occupabilità, l’imprenditorialità e le competenze per la vita tanto da essere stata riconosciuta “Scuola Imprenditiva JA Italia” e aver collezionato numerose vittorie alla competizione nazionale del Company Program – Biz Factory 2020 con la mini-azienda Green Savers JA e al Creativity Award della Walt Disney Company con SOS Food JA. L’attestato di merito riconosciuto al Majorana, rappresentato alla manifestazione europea dal prof. Giuseppe Bucca, docente coordinatore delle attività di Educazione Imprenditoriale dell’istituto, e dal prof. Emilio Arlotta, vicario del Majorana, conferisce il giusto riguardo allo straordinario lavoro e agli sforzi per sostenere l’educazione all’imprenditorialità dal corpo docenti e a una visione educativa e formativa lungimirante e sempre al passo coi tempi. La scuola guidata dal Dirigente Scolastico prof. Stello Vadalà, ha posto al centro della propria mission, afferma il preside commentando quanto riportato nell’attestato di premiazione “lo sviluppo certamente di senso critico, consapevolezza, senso di identità e autonomia ma, soprattutto, di competenze per gettare le basi per una vita di successi. Nuove competenze, apprendibilità e leadership digitale, nel presente del Majorana e dei suoi 1600 alunni, un insegnamento delle capacità imprenditoriali come modo per preparare meglio i giovani per i lavori di domani.”