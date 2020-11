Akademia Sant’Anna, positivo al Coronavirus componente dello staff tecnico: la società sospende gli allenamenti, sanificato il PalaTracuzzi

1 Novembre 2020 20:49

Il tesserato del club messinese è asintomatico, in attesa del tampone molecolare resterà per prevenzione in isolamento domiciliare

Akademia Sant’Anna comunica che “a seguito dei controlli previsti dal protocollo della Federazione Italiana Pallavolo per l’emergenza Covid, un membro dello staff tecnico è risultato positivo al tampone rapido, è tuttora asintomatico ed è stato posto in isolamento domiciliare in attesa del risultato del tampone molecolare effettuato dall’Asp di Messina”. La società, in via precauzionale e con grande senso di responsabilità, ha comunque deciso di sospendere gli allenamenti della squadra.

La società ha provveduto, inoltre, a far effettuare la sanificazione e l’igienizzazione del PalaTracuzzi, compresi gli spogliatoi ed i locali di uso comune informando l’assessore comunale allo Sport ed il Dipartimento allo Sport del Comune.